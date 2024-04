Lohr: Einrichtungsgeschäft mutwillig beschmiert – 1.000 Euro Schaden – Gibt es Zeugen?

LOHR A.MAIN, Landkreis Main-Spessart – Zwischen dem 03.04.2024 und 10.04.2024 wurde die Fassade eines Einrichtungsgeschäfts in der Bahnhofstraße beschmiert. Ein unbekannter Täter brachte einen silberfarbenen Schriftzug an, der nicht mehr abwaschbar ist. Die Reinigungskosten werden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Lohr a.Main bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

>>> Mehr >>>