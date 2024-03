Lohr: Graffitischmierereien am Schulzentrum – Gibt es Zeugen?

LOHR a.Main, Landkreis Main-Spessart – Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes besprühte ein bislang unbekannter Täter die Fassade des Schulzentrums in der Nägelseestraße mit zwei Graffitis in schwarzer Farbe. Durch den Hausmeister werden Reinigungskosten von geschätzt 500 Euro angesetzt. Sachdienliche Hinweise bitte an 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

>>> Mehr >>>