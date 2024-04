Lohr: Randalierender läuft über Autodach, würgt den Fahrer und wird in Bezirkskrankenhaus eingeliefert

LOHR a.Main, Landkreis Main-Spessart – Am 31.03.2024 erreichte die PI Lohr zur Mittagszeit mehrere Mitteilungen über einen Randalierer in der Ludwigstraße. Der 29-jährige Beschuldigte, welcher sich verwirrt zeigte, hielt zunächst einen Pkw auf und sprang auf die Motorhaube, ehe er über das Fahrzeugdach lief. Im Anschluss ging er den Pkw-Fahrer an, indem er diesen würgte. Kurz …

>>> Mehr >>>