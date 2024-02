Lohr: Verliebt in Uschi – 2.500 Euro Schaden

STEINFELD – In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag wurden in der Würzburger Straße in Steinfeld, mehrere Objekte mit Grafitti-Farbe besprüht. Unter anderen ein Banner des örtlichen Kindergartens und die Fassade eines Wartehäuschens, sowie ein Stromkasten. Dabei wurden unterschiedliche Schriftzüge wie „I love weed“, I love Uschi, Ufo 361“ aufgebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von …

>>> Mehr >>>