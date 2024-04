Lohr: Zwei Geldautomaten in der Nacht gesprengt – Zeugenaufruf

München, Oberaltertheim, LOHR am Main – Zwei Geldautomaten der Raiffeisenbank Main-Tauber und der Sparkasse Mainfranken wurden am frühen Dienstagmorgen in Oberaltertheim (Landkreis Würzburg) und Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gesprengt. In der Nacht auf Dienstag, den 23.04.2024, gegen 03:30 Uhr, wurde in 97237 Oberaltertheim, Raiffeisenstraße 2, ein Geldautomat der Raiffeisenbank mittels Sprengstoffes gesprengt. Informationen zur …

