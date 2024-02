Main-Spessart: Gegenverkehr ausgewichen und in den Graben gefahren

KARSBACH, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto auf der B 27 von Höllrich in Richtung Karsbach. Im Auslauf einer Rechtskurve kam ihr ein Kleintransporter, welcher sich gerade mitten in einem Überholvorgang befand, auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Autofahrerin musste daher nach rechts in den Graben ausweichen. Am …

