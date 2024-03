Mainbernheim: PKW fährt auf 71-Jähriger Rollerfahrer auf

MAINBERNHEIM – Verkehrsbeding hielt am Donnerstagmittag ein 71-jähriger Rollerfahrer am Kreisverkehr von Willanzheim kommend sein Zweirad an. Ein nachfolgender, 43-Jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit mit der Front seines Fahrzeugs auf das Heck des Rollers auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Er begab sich anschließend selbstständig …

