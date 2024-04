Markheidenfeld: Bei regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren – 5.000 Euro Schaden

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagabend gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der MSP 31 von Altfeld kommend in Fahrtrichtung Michelrieth. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 29-Jähriger beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug …

