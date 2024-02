Marktbreit: Kollision zwischen zwei Pkw im Gegenverkehr

MARKTBREIT – Am Mittwochnachmittag kam es in Marktbreit in der Adam-Fuchs-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin, welche in Richtung Kitzingen unterwegs war, kam mit ihrem Mazda kurz nach der Tankstelle aus unbekannter Ursache auf die Gegenspur. Eine dort entgegenkommende BMW-Fahrerin konnte nicht mehr weit genug ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß …

