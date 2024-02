Marktheidenfeld: Pkw gegen Fahrrad – 50-Jährige schwer verletzt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Schwerverletzt wurde eine 50-jährige Fahrradfahrerin, als sie am Mittwochnachmittag auf dem Fahrradweg am Äußeren Ring von einem Pkw erfasst wurde und zu Fall kam. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr die Frau gegen 14:10 den Radweg des Äußeren Rings in Richtung Dillberg. Ein aus der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße kommender 56-jähriger Autofahrer übersah die …

