Maroldsweisach: Illegale Müllentsorgung – Gibt es Zeugen?

MAROLDSWEISACH, Parkplatz B303, Lkr. Haßberge: Am Dienstagnachmittag wurde eine illegale Müllentsorgung am Parkplatz der B303 von Altenstein kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt gemeldet. Am dortigen Parkplatz wurden ca. 25 leere, weiße Farbeimer entsorgt. Wer hat die illegale Müllentsorgung beobachtet und kann Hinweise zum Täter geben? Die Polizei Ebern bittet um Zeugenmitteilungen unter Tel. 09531/924-0.

>>> Mehr >>>