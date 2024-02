Mellrichstadt: Drei Unfälle sorgen für 21.000 Euro Schaden

MELLRICHSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld: Im Dienstbereich der PI Mellrichstadt ereigneten sich am Mittwoch drei Verkehrsunfälle aufgrund von Vorfahrtsverletzungen. Los ging es gegen 07.10 Uhr an einer Kreuzung in Sondheim v. der Rhön. Dort befuhr eine 44-jährige Skodafahrerin die Rhönstraße und wollte geradewegs die Bahrastraße passieren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten …

>>> Mehr >>>