Mellrichstadt: Dummer-Jungen-Streich? Zwei Schuhcontainer in Streu geworfen

MELLRICHTSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen ca. 02:00 Uhr und 09:20 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter, zwei BRK-Schuhcontainer welche im Bereich des Parkplatzes Streuwiese aufgestellt waren, in die angrenzende Streu geworfen. Ein weiterer Container wurde umgeworfen. An Containern + Inhalt entstand ein Sachschaden in noch unklarer Höhe. Zwecks Bergung …

