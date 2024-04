Mellrichstadt: Frau verletzt sich schwer bei der Arbeit mit dem Radlader

MELLRICHSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Freitagabend wurde eine Frau bei Holzarbeiten schwer verletzt. Die beteiligten Personen transportierten Holzstämme mit einem Radlader zu ihrem Ablageort. Sie fixierte die Baumstämme, die auf dem Radlader transportiert wurden. Dabei lief sie vor dem Radlader her und hielt die Stämme in waagerechter Position. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie unter …

>>> Mehr >>>