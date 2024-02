Mellrichstadt: Kinder versprühen Feuerlöscher an der Schule

MELLRICHSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld: Drei Schüler trieben am Dienstagabend während eines stattfindenden Elternabends Unfug an einer Mellrichstädter Schule. Gemeinschaftlich entwendeten sie einen in der Aula platzierten Feuerlöscher und versprühten dessen Inhalt vor der Schule. Insgesamt verursachten sie dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Schulleitung erstattete Anzeige.

