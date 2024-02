Mellrichstadt: Mann rammte Verkehrszeichen

MELLRICHSTADT, Lkr. Rhön – Beim Versuch den Kreisverkehr in Richtung der Mellrichstädter Bahnhofstraße zu verlassen, rammte am Mittwochnachmittag der 55-Jährige Fahrer eines Ford ein dortiges Verkehrsschild. Das umgefahrene Verkehrszeichen landete auf einem wartenden Pkw, der gerade im Begriff war in den Kreisverkehr einzufahren. Als die Beamten vor Ort zur Unfallaufnahme ankamen, wehte ihnen aus Richtung …

