Mömbris: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Hubschrauber kommt zum Einsatz – Polizei sucht Zeugen

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Donnerstagabend versuchte ein bisher Unbekannter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Täter wurde dabei offensichtlich gestört und flüchtete unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 21:20 Uhr hörte ein Mann, der derzeit Renovierungsarbeiten an dem Haus in der Schönbornstraße durchführte, Geräusche im Bereich des Anwesens …

