Mühlhausen: Einbruch in einen Jugendtreff – Bargeld und Alkoholika entwendet

MÜHLHAUSEN, Am Sportplatz – Im Tatzeitraum zwischen dem 05.02.2024, 00.00 Uhr und dem 09.02.2024, 19.00 Uhr, kam es zu einem schadensträchtigen Einbruch in den örtlichen Jugendtreff in Mühlhausen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch die Haupteingangstüre und brach darüber hinaus noch einen Lagerraum auf. Der Entwendungsschaden beläuft sich neben Bargeld aus einer Geldkassette, …

