Münnerstadt: Ursache für Dachstuhlbrand wohl Brandstiftung nach Tötungsdelikt

MÜNNERSTADT, OT GROßWENKHEIM, LKR. BAD KISSINGEN – Nachdem es am vergangenen Samstagabend zu einem Wohnhausbrand gekommen war, gestand ein Bewohner im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen, eine Frau getötet zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am späten Samstagabend, kurz nach 23:00 Uhr, zu einem …

>>> Mehr >>>