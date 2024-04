Neuhütten: Kollision zwischen PKW und Motorrad – Gibt es Zeugen?

MSP21 / Neuhütten, Landkreis Main-Spessart – Am Donnerstagmittag befuhr ein aus Baden-Württemberg stammender 57-jähriger mit seinem Motorrad die MSP21 in Fahrtrichtung Neuhütten. In einer Rechtskurve kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Die Fahrer blieben unverletzt. Am PKW als auch an dem Motorrad entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Da die Unfallbeteiligten …

>>> Mehr >>>