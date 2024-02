Nicht die Polizei! Würzburg: Callcenterbetrüger geben sich als Angehörige von Ermittlungsbehörden aus – Kripo Würzburg ermittelt

WÜRZBURG, LINDLEINSMÜHLE – Am Mittwochnachmittag haben Betrüger bei einer Seniorin angerufen und sich als Polizeibeamte sowie als Staatsanwalt ausgegeben, um an Bargeld und Wertsachen zu gelangen. Die Dame übergab schließlich Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrags. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps. Die Frau wurde am Mittwochnachmittag von bislang unbekannten …

>>> Mehr >>>