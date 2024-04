Niederlauer: Unbekannte dringen in Firmengebäude ein – Gibt es Zeugen?

NIEDERLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD – Unbekannte sind am Sonntag in den ersten Stunden des Tages in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter verursachten Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet mögliche Zeugen sich zu melden. Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, sind zwei Unbekannte in ein Firmengebäude in der Industriestraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt …

>>> Mehr >>>