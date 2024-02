Niederwerrn: Während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen – da musste er nach Hause laufen

NIEDERWERRN A71 – Am Mittwoch, gegen 16:10 Uhr befuhr ein Ehepaar mit den beiden Kindern in ihrem VW Passat die A 71 in Fahrtrichtung Erfurt. Aufgrund eines Streits der Eheleute wollte der Beifahrer, ein 34-jähriger Bulgare, das Fahrzeug während der Fahrt verlassen. Nachdem die Fahrerin, eine 36-jährige Griechin, ihm dies nicht ermöglichen wollte, schlug der …

>>> Mehr >>>