Oberleichtersbach: Illegale Müllentsorgung im Wald – Gibt es Zeugen?

OBERLEICHTERSBACH, LKRS. BAD KISSINGEN – Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Bad Brückenau ein Müllhaufen im Wald zwischen dem Haghof in Modlos und Weißenbach gemeldet. Die Beamten vor Ort stellten einen Haufen aus verschiedenen Haushaltsabfällen und Hausrat fest. Falls jemand in den letzten Tagen etwas Verdächtiges in diesem Bereich beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter …

>>> Mehr >>>