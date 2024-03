Oberschleichach: Putztuch verursacht Rauchentwicklung im Hackschnitzelcontainer

OBERSCHLEICHACH – Am 03.03.2024, gegen 09:30 Uhr, kam es im Sandersgrund, zu einer Rauchentwicklung in einem Hackschnitzelcontainer, welcher sich in einem Wohngebäude befand. Nach derzeitigem Kenntnisstand verursachte ein Putztuch die Rauchentwicklung in dem Hackschnitzelcontainer. Bei dem Vorfall konnten alle Anwohner das Wohngebäude verlassen. Der Hackschnitzelcontainer wurde durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht. Es wurden keinerlei Personen …

