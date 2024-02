Oberthulba: Frau verhindert Unfall durch Brems- und Ausweichmanöver

OBERTHULBA, Lkr. Bad Kissingen – Ein 38-Jähriger war am Donnerstag, gegen 08:35 Uhr, mit seinem Seat in der Straße „Zum Hellweg“ in Richtung Hammelburger Straße unterwegs. An der Kreuzung fuhr er geradeaus in Richtung der Straße „Oberer Graben“ und missachtete hier die Vorfahrt. Eine von rechts kommende 71-jährige Fiat-Fahrerin musste stark abbremsen und nach rechts …

