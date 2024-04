Oerlenbach: 20.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

OERLENBACH – Am Dienstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße B 19 von Schweinfurt kommend und wollte an der Einmündung zur B 286 nach Oerlenbach abbiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende, 47-jährige VW-Fahrerin, und es kam im Einmündungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß. Während der Unfallverursacher mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus …

