Oerlenbach: Diebe drangen in Wohnhaus ein – Gibt es Zeugen?

OERLENBACH – In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 01.54 Uhr, drangen zwei bisher Unbekannte in ein Wohnhaus in Ebenhausen in der Sonnenstraße ein. Im Hausinnern wurden mehrere Zimmer durchwühlt und insgesamt aus den beiden Wohnungen 500 Euro Bargeld entwendet. Zudem wurde das Vorhängeschloss einer Halle aufgebrochen und entwendet. Auffällig war, dass überall starker …

