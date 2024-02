Oerlenbach: Unbekannter Unfallverursacher – Gibt es Zeugen?

OERLENBACH – Bereits am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die etwa 20 cm hohe Grundstücksbegrenzung an einem Eck-Grundstück in der Rückertstraße. Der Schaden an der Steinmauer wird auf einige hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden …

>>> Mehr >>>