Ostheim: Motorrad prallt auf Seite eines PKW

OSTHEIM – Lkr. Rhön-Grabfeld: Am Samstagnachmittag befuhr ein 39-jähriger mit seinem Pkw in Ostheim die Nordheimer Straße stadtauswärts. Am Ortsende wollte der Fahrer nach links abbiegen und übersah hierbei einen von Fladungen kommenden Motorradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr mit dem Motorrad in die rechte Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Der Motorradfahrer …

