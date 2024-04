Rauhenebrach: Waldarbeiter verunglückt tödlich beim Versuch einen Baum von der Straße zu räumen

RAUHENEBRACH, LKR. HAßBERGE – Am Mittwoch wurde ein Forstarbeiter leblos im Wald aufgefunden. Nach derzeitigem Sachstand verunglückte der Mann bei Waldarbeiten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen in der Sache übernommen. Am Mittwochmittag war ein 58-jähriger Forstarbeiter von einem Arbeitseinsatz nicht zurückgekehrt und telefonisch auch nicht zu erreichen. In der Folge wurde eine Suche …

