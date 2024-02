Rhön-Grabfeld: LKW verirrt sich in den Gassen und beschädigt einiges

STETTEN, Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Donnerstagmorgen hatte sich ein Sattelzug vermutlich aufgrund der Baustelle in den verwinkelten Gassen von Stetten verirrt. Eine Anwohnerin konnte beobachten wie der Sattelzug über eine Viertelstunde in der Langgasse rangierte. Hierbei stieß er gegen eine Scheunenwand und gegen eine Dachrinne. Es entstand Sachschaden an der Scheune in Form von Rissen …

>>> Mehr >>>