Rödelsee: Rennradfahrer stürzt und muss in die Klinik

RÖDELSEE – Als am Donnerstagabend ein Rennradfahrer auf der Staatsstraße 2420 von Iphofen in Richtung Rödelsee unterwegs war, kam dieser ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von …

>>> Mehr >>>