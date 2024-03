Röttingen: Schwerer Verkehrsunfall fordert sechs Verletzte – Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

RÖTTINGEN, Lkrs. Würzburg .Am Mittwochabend ereignete sich bei Röttingen ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin wurde lebensgefährlich verletzt. Kurz vor 17 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Suzuki die Staatsstraße 2268 aus Riedenheim kommend in Richtung Röttingen. Am Beginn einer Rechtskurve geriet die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem …

