Rokordversuch in Schweinfurt? 50- jährige fährt mit 3,26 Promille mehrere Fahrzeuge an

SCHWEINFURT, Rudolf-Diesel-Straße – Gleich zwei Rekorde wollte eine Frau am 02.03.2024, gegen 12:40 Uhr brechen: Promille am Steuer und wie viele Fahrzeuge sie wohl anfahren kann. Eine 50- jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw Jeep, in erheblichen Schlangenlinien durch die Rudolf-Diesel-Straße. Eine rote Lichtzeichenanlage beachtete die Fahrzeugführerin nicht und fuhr einfach darüber. Anschließend fuhr sie …

