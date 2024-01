Schonungen: Nordic Walker wird von Pkw in Abersfeld erfasst und schwer verletzt

SCHONUNGEN, OT Abersfeld, An der Kemenate. Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich in Abersfeld an der Kemenate ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger. Ein 61-jähriger Fiat-Fahrer fuhr von Rednershof in Fahrtrichtung Abersfeld.

Zur gleichen Zeit lief ein 49-jähriger Nordic Walker am rechten Fahrbahnrand ebenfalls in Richtung Abersfeld. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Pkw-Fahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet, wodurch er den Fußgänger zu spät wahrnahm. Der Fußgänger wurde vom Pkw von hinten erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.