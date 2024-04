Schwebheim: Historische Hinweistafel beschmiert – Polizei sucht Zeugen

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am 17. April wurde festgestellt, dass ein Unbekannter die historische Hinweistafel am „Ascherhof“ beschmiert hat. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wie bereits vergangene Woche bekannt wurde, hat ein unbekannter Täter die historische Hinweistafel am Aschershof mit rechter Symbolik beschmiert. Der- oder …

>>> Mehr >>>