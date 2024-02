Schweinfurt: 15-Jähriger flieht mit E-Scooter vor der Polizei

SCHWEINFURT, Am Friedhof – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr in Schweinfurt am Friedhof ein 15-Jähriger mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Der Jugendliche stand ersten Erkenntnissen zur Folge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Einem freiwilligen Drogentest stimmte er zunächst zu, sprang dann aber unvermittelt auf seinen E-Scooter und flüchtete. …

