Schweinfurt: An Fasching fuhr man wieder „leichter“ – Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Friedrich-Ebert-Straße. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer wurde am 14.02.2024 um Mitternacht in der Friedrich-Ebert-Straße in Schweinfurt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Radfahrer wurde nach Beendigung der Maßnahme wieder entlassen. Er wurde jedoch zuvor belehrt, dass er in seinem alkoholisierten Zustand kein Fahrzeug mehr fahren darf. …

