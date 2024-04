Schweinfurt: Einbruch im Gewerbegebiet – Kriminalpolizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT / Maintal – In den frühen Freitagmorgenstunden brachen zwei Unbekannte in eine Schweinfurter Firma ein. Sie verursachten erheblichen Sachschaden und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Gegen 00:30 Uhr am Freitag drangen die Einbrecher gewaltsam in ein Firmengelände in der Stockholmstraße ein. Dort durchsuchten sie das …

>>> Mehr >>>