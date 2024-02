Schweinfurt: Handgreiflichkeit am Roßmarkt

SCHWEINFURT – Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es am Roßmarkt aufgrund einer verbalen Streitigkeit zu einer Handgreiflichkeit zwischen zwei jungen Männern, bei der einer der beiden leicht verletzt wurde und eine Prellung an der Wange erlitt. Der Angreifer konnte nach der Rangelei flüchten. Er soll ca. 16 Jahre alt sein, 170cm groß sein und …

