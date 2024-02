Schweinfurt: Mann mit Messer bedroht Menschen am Roßmarkt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT, Roßmarkt – Am Dienstag gegen 14.25 Uhr kam es auf dem Faschingsumzug am Roßmarkt in Schweinfurt zu einer Bedrohung. Ersten Erkenntnissen zur Folge bedrohte ein 35-Jähriger mit einem Messer einen bislang unbekannten Mann. Der Beschuldigte konnte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Die Polizei bittet in diesem Fall um …

