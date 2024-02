Schweinfurt: Räuberischer Diebstahl und das für 36 Euro

SCHWEINFURT, Carl-Benz-Straße – In einem Supermarkt kam es am Samstagvormittag zu einem Diebstahl von Diebesgut im Wert von etwa 36 Euro. Beim Bezahlen merkte die Verkäuferin, dass sich noch weitere Ware in der Handtasche der Beschuldigten befand. Darauf angesprochen verließ die Täterin den Einkaufsladen. Die Verkäuferin lief hinterher und wurde durch diese angerempelt und getreten. …

