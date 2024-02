Schweinfurt: Rentnerin am Telefon belogen – Betrüger nehmen fünfstellige Summe entgegen

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und nutzten die Fürsorge einer 80-jährigen Rentnerin aus um sie um ihre gesamten Ersparnisse zu bringen. Am Donnerstagmittag geschah das, was bereits mehrfach lebensälteren Bürgern widerfuhr. Das Telefon klingelte, eine 80-jährige Rentnerin nahm ab und ab diesem Zeitpunkt nahm das Geschehen seinen Lauf. Die Person am …

Quelle

>>> Mehr >>>