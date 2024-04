Schweinfurt: Sachbeschädigungen an verschiedenen Pkw im Stadtgebiet – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – Im Stadtbereich gab es mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen: Stresemannstraße: Der Geschädigte stellte seinen blauen Fiat 500 am Freitag den 12.04.2024 in der Stresemannstraße Höhe der Hausnummer drei ab. Hier wurden gegen 13:55 Uhr die Heckscheibe im Bereich des Beifahrers beschädigt. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts entwendet. Ob es sich im vorliegenden Fall …

