Schweinfurt: Scheibe an PKWs eingeschlagen – Gibt es Zeugen?

Schweinfurt, Marsstraße / Sonnenstraße – Am Dienstag, den 20.02.2024 gegen 19.00 Uhr konnte die Mitteilerin zwei Personen feststellen, welche versuchten eine Scheibe an ihrem Pkw einzuschlagen. Durch die Ansprache der Mitteilerin verließen die beiden bislang unbekannten Täter die Örtlichkeit in Richtung der Nikolaus-Hofmann-Straße. Kurz zuvor schlugen die beiden unbekannten Täter bereits an zwei Fahrzeugen die Seitenscheibe …

