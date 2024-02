Schweinfurt: Unfall mit Notarztwagen – 20.000 Euro Schaden

SCHWEINFURT, Friedrichstraße. Im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße und der Luitpoldstraße in Schweinfurt kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein Notarzt im Dienst mit Blaulicht und Martinshorn von der Luitpoldstraße in Fahrtrichtung B286. Die Lichtzeichenanlage vor der Kreuzung zeigte rot. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß …

