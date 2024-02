Schweinfurt: Unfall mit Stadtbus

SCHWEINFURT, Dittelbrunner Straße – Eine Fahranfängerin verursachte am Mittwochabend um 21.00 Uhr einen Verkehrsunfall in Schweinfurt in der Dittelbrunner Straße. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot zum Unfallzeitpunkt den Theuerbrünnleinsweg in Fahrtrichtung Dittelbrunner Straße. An der Kreuzung wollte sie nach links auf die Dittelbrunner Straße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Stadtbus. Verletzt wurde bei …

