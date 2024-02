Schweinfurt: Unfallfluch an der Tankstelle – Das klappte aber nicht

SCHWEINFURT, Ernst-Sachs-Straße – Ein unbekannter Täter fuhr am Freitag gegen 6:45 Uhr auf einem Tankstellengelände gegen den PKW einer Person, welche sich gerade zum Bezahlvorgang in der Tankstelle aufhielt. Da die Fahrerin den Schaden erst später bemerkte, fuhr sie vorerst davon. Der unbekannte Täter parkte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Iveco an der Tankstelle und …

>>> Mehr >>>