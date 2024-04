Schweinfurt: Unfallfluchten im Stadtgebiet – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT, Am Deutschhof – Am Dienstagmorgen gegen 11.15 Uhr kam es in Schweinfurt in der Straße Am Deutschhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte Dellen und Kratzer an einem roten BMW, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des „Cap-Marktes“ Am Deutschhof 5 abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. SCHWEINFURT, Walter-von-der-Vogelweide-Straße …

>>> Mehr >>>